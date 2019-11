«Listes communautaristes» : bras de fer entre les Républicains et la majorité

« Il ne s'agissait pas de prendre position sur les propositions portées par Xavier Bertrand et Bruno Retailleau », balaie le ministère de l'Intérieur à l'issue du rendez-vous. Mais alors pourquoi recevoir le président de la région Hauts-de-France et le président du groupe LR au Sénat, à Beauvau par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat Laurent Nunez et la ministre de la Justice Nicole Belloubet.« On veut juger leurs propositions sur pièces », fait-on valoir à Matignon. « Bien sûr », admet-on, il s'agit aussi de pousser ces deux piliers de la droite dans leurs retranchements : « Le y a qu'à, faut qu'on... Personne n'est tombé de la dernière pluie, il faut proposer des choses ambitieuses, mais réalistes. » Un prêté pour un rendu, en somme. En politiques madrés, ces deux piliers de la droite ont bien vu que se nichait là un angle d'attaque et ne cessent de pilonner l'exécutif sur ce thème.Mardi matin, outre la proposition de loi de Retailleau, ils ont notamment plaidé pour une modification de la Constitution, la création d'une charte de la laïcité par laquelle les partis politiques s'engageraient à n'accueillir aucun candidat communautariste sur leurs listes. « Le sujet c'est de lutter dès maintenant contre la poussée de l'Islam politique. Ces listes, ça ne doit pas devenir le feuilleton des municipales : certains n'attendent que ça », défend Xavier Bertrand.«Il faudrait interdire le MoDem...»« Quand on n'est pas aux manettes, c'est très facile... » tacle un ministre, relevant que « la simple formulation d'une appartenance religieuse ne suffit pas pour interdire une liste. Sinon, il faudrait interdire le MoDem, parti démocrate-chrétien », glisse le même. Une plaisanterie, qui en dit long sur l'extrême prudence avec laquelle le gouvernement manie le sujet. « La liberté de se présenter aux élections est constitutionnelle. Il ne faut surtout ...