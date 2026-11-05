 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liste de Zidane : quelles sont les forces et faiblesses en présence ?
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 22:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Liste de Zidane : quelles sont les forces et faiblesses en présence ?

Liste de Zidane : quelles sont les forces et faiblesses en présence ?

Un mois a passé entre le dernier match de l’équipe de France et la deuxième liste de Zinédine Zidane, mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts pour certains. Entre blessures, stabilité et méforme, voici les perdants et les gagnants de cette trêve nationale.

→ Les gardiens

Comme Didier Deschamps, Zinédine Zidane a fait confiance à Mike Maignan et l’a remis sur les bons rails. S’il a écopé d’un carton rouge en Ligue Europa, il est redevenu magique lors du derby de Milan et arrive à Clairefontaine avec un statut renforcé. Derrière lui, Guillaume Restes semble bénéficier de la présence de Fabien Barthez dans le staff, et espérons que le champion du monde 1998 n’a pas regardé la Ligue 1 ces dernières semaines parce que le Toulousain continue d’enchaîner les prestations irrégulières. Robin Risser , lui, a été plutôt constant… dans la contre-performance. Empêtré dans la crise comme tout un club, le Lensois vient d’encaisser neuf buts en un seul match. Pire, il y avait un autre gardien français en face : Jean Butez . Sans faire de bruit, ce dernier a profité de la Ligue des champions pour prouver qu’il ne fait pas tache au haut niveau.

La vraie surprise de ZZ : Lucas Chevalier, plus frais que jamais.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Genesio a « envie de tempérer le résultat » face à Leverkusen
    Bruno Genesio a « envie de tempérer le résultat » face à Leverkusen
    information fournie par So Foot 06.11.2026 00:54 

    Le soleil se lève en novembre seulement pour l’Olympique de Marseille. Des victoires qui pleuvent en Ligue 1 et un résultat inespéré sur la pelouse du Bayer Leverkusen, de quoi donner un second souffle à une équipe qui le cherche depuis des semaines. Pendant qu’Himad ... Lire la suite

  • Himad Abdelli a adoré « souffrir tous ensemble » pour la victoire
    Himad Abdelli a adoré « souffrir tous ensemble » pour la victoire
    information fournie par So Foot 06.11.2026 00:53 

    Il y a de quoi sourire du côté de la Canebière. Quatre victoires consécutives en Ligue 1, et une performance de haut rang sur le terrain du Bayer Leverkusen. À peine craignait-on la saison cauchemar, qu’il y a un véritable espoir d’aller de l’avant. Et ce n’est ... Lire la suite

  • L'OL et Rennes au milieu d'un gros peloton en C3
    L'OL et Rennes au milieu d'un gros peloton en C3
    information fournie par So Foot 06.11.2026 00:44 

    On fait les comptes ! La quatrième journée de la Ligue Europa a rendu son verdict, ce qui permet de faire un état des lieux à mi-parcours de la phase de ligue. Benfica, Bournemouth, Ferencvaros, tous à 12 points, ont déjà un pied dans le top 8 . À ce stade, l’Union ... Lire la suite

  • Genesio égale un record de Guy Roux
    Genesio égale un record de Guy Roux
    information fournie par So Foot 06.11.2026 00:09 

    Alors, on n’attend pas Bruno ? L’Olympique de Marseille ne partait pas avec la faveur des pronostics jeudi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen , mais les Phocéens sont parvenus à ramener les trois points (0-1). Une victoire capitale pour l’avenir de l’OM en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank