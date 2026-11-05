Liste de Zidane : quelles sont les forces et faiblesses en présence ?

Liste de Zidane : quelles sont les forces et faiblesses en présence ?

Un mois a passé entre le dernier match de l’équipe de France et la deuxième liste de Zinédine Zidane, mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts pour certains. Entre blessures, stabilité et méforme, voici les perdants et les gagnants de cette trêve nationale.

→ Les gardiens

Comme Didier Deschamps, Zinédine Zidane a fait confiance à Mike Maignan et l’a remis sur les bons rails. S’il a écopé d’un carton rouge en Ligue Europa, il est redevenu magique lors du derby de Milan et arrive à Clairefontaine avec un statut renforcé. Derrière lui, Guillaume Restes semble bénéficier de la présence de Fabien Barthez dans le staff, et espérons que le champion du monde 1998 n’a pas regardé la Ligue 1 ces dernières semaines parce que le Toulousain continue d’enchaîner les prestations irrégulières. Robin Risser , lui, a été plutôt constant… dans la contre-performance. Empêtré dans la crise comme tout un club, le Lensois vient d’encaisser neuf buts en un seul match. Pire, il y avait un autre gardien français en face : Jean Butez . Sans faire de bruit, ce dernier a profité de la Ligue des champions pour prouver qu’il ne fait pas tache au haut niveau.

La vraie surprise de ZZ : Lucas Chevalier, plus frais que jamais.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com