Lisnard refuse de choisir entre Philippe et Le Pen pour "parler" aux électeurs RN

David Lisnard, le 24 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le candidat de droite libérale à la présidentielle, David Lisnard, a justifié jeudi son refus d'affirmer une préférence entre Edouard Philippe et Marine Le Pen par sa volonté "de parler" aux électeurs RN, refusant "des postures de moraline".

"Il y a 35% aujourd'hui de personnes qui votent Marine Le Pen. C'est pas 35% de fascistes d'extrême droite. Donc il faut arriver à leur parler, à ne pas être dans des postures de moraline", a plaidé le maire de Cannes sur France Inter.

"Se positionner aujourd'hui sur une fiction de second tour Le Pen/Philippe briserait une dynamique et serait une bêtise électorale", a justifié M. Lisnard, qui a rattrapé le candidat Horizons dans les derniers sondages d'intentions de vote autour de 10 à 12%.

"Il suffit de voir comme le RN me tape dessus comme des sourds, parce qu'ils comprennent bien que je les affaiblis potentiellement", a argumenté le candidat (ex-LR) qui défend, à la tête de son parti Nouvelle Energie, un programme libéral radical de "libération de la sur-bureaucratie".

Le maire de Cannes, qui ne veut pas accepter "un procès de Moscou", a également refusé de dire pour qui il a voté entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle 2022.

Il a de nouveau défendu une primaire allant jusqu'à des candidats d'extrême droite comme Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, non pas avec l'idée d'un "ralliement" mais d'une "élimination" de candidats à droite avant le premier tour, pour ensuite "éliminer Jean-Luc Mélenchon au premier tour puis Marine Le Pen au second".

Les partisans d'Edouard Philippe ont de nouveau vivement critiqué ce positionnement.

"Au moment où de très nombreux messages racistes et antisémites des dirigeants d’extrême droite ressortent encore", dans une allusion aux nouvelles révélations du Monde et Mediapart sur Jordan Bardella, "David Lisnard ne veut toujours pas dire qui il choisirait entre Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour", a ainsi réagi sur X Gérald Darmanin.

"Il n'y a plus aucune ambiguïté dans la compromission. Ce n'est pas ça, la droite", a-t-il affirmé.