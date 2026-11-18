Lisnard et Retailleau appellent Philippe à rejoindre la primaire mais se divisent sur son périmètre

Le candidat Horizons à la présidentielle de 2027, Édouard Philippe, lors d'un meeting de campagne à Toulouse, le 14 novembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le candidat Horizons Édouard Philippe doit rejoindre la primaire de la droite et du centre, ont assuré mercredi ses rivaux Bruno Retailleau et David Lisnard, qui se sont en revanche divisés sur la participation d'Éric Zemmour.

La présence d'Édouard Philippe est "indispensable", a plaidé sur TF1 le libéral David Lisnard.

Le maire du Havre domine son camp mais est relégué à la troisième place dans les sondages, derrière Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI). Il refuse pour l'heure de se plier à une primaire, et assure qu'il ne changera pas d'avis.

"On doit lui mettre la pression. Dire qu'on accepterait de faire la compétition sans lui, c'est lui permettre de rester tranquille sur son Aventin", a estimé David Lisnard (Nouvelle Energie).

L'absence d'Édouard Philippe le conduirait-elle à se retirer de la primaire ? Pas certain.

David Lisnard s'est contenté de répondre qu'il "souhaite" que le maire du Havre les rejoigne et que la négociation continue. "On va voir les conditions, on va voir si on arrive à élargir le champ."

Le candidat Les Républicains Bruno Retailleau a lui espéré sur Sud Radio que le refus d'Édouard Philippe soit "provisoire", car "si on ne fait rien, ce qui nous départagera, ce sera le premier tour".

Les équipes de Bruno Retailleau et David Lisnard ont rencontré mardi celle de Gabriel Attal (Renaissance) pour avancer sur ce projet de primaire qui pourrait être organisée fin janvier.

Mais au-delà du cas Philippe, les désaccords subsistent.

David Lisnard a plaidé mercredi pour un périmètre vaste, allant potentiellement jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour "s'ils respectent les critères de la primaire".

Or Bruno Retailleau, quelques minutes plus tard, a estimé que "si Éric Zemmour y participe, il n'y aura pas de primaire" car cela donnerait aux autres "un argument rêvé" pour s'échapper.

Gabriel Attal a déjà prévenu qu'il y est opposé.

"Il faut des candidats sérieux", a poursuivi Bruno Retailleau, exprimant un doute sur la capacité d'Éric Zemmour à obtenir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour participer à l'élection présidentielle.

Il a par ailleurs réaffirmé que les concurrents ne s'engageraient pas à soutenir le gagnant, mais seulement à se retirer, "ce qui est quand même déjà beaucoup".

David Lisnard a lui admis être "incapable" de dire si la primaire aurait lieu. "Je la propose parce que je crois à la compétition et pas à la compromission. Mais encore faut-il qu'elle soit large et qu'elle ne soit pas un piège. Donc c'est ce qui va être déterminé dans les prochains jours."