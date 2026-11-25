Le maire de Cannes et candidat présidentiel Nouvelle énergie, David Lisnard, le 24 novembre 2026 à Porte de Versailles, à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le maire de Cannes David Lisnard, qui s'est lancé dans la course à l'Élysée, brigue parallèlement mercredi un troisième mandat à la tête de l'influente Association des maires de France (AMF), en espérant s'en servir comme marchepied pour jouer les premiers rôles à la présidentielle.

En dynamique dans les intentions de vote où il dépasse largement le LR Bruno Retailleau et le macroniste Gabriel Attal, le maire de Cannes, qui se situe dans un sondage publié lundi au-dessus de la barre des 10 %, joue des coudes avec Édouard Philippe (Horizons), le favori du bloc central.

Le résultat du vote à l'AMF, démarré lundi, sera proclamé mercredi vers 14H00. Dans ce scrutin, le président sortant croise à nouveau le fer avec Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux (UDI) comme lors de sa première élection en 2021.

Pur produit de l'AMF, où il est entré il y a 25 ans et dont il connaît tous les rouages, Philippe Laurent avait obtenu 40 % des voix il y a cinq ans face à un rival qui avait été adoubé par son influent prédécesseur, le LR François Baroin.

Reconduit sans problème à la tête de l'association en 2023, David Lisnard avait un boulevard devant lui pour obtenir un troisième mandat, mais sa candidature à la présidentielle lancée au printemps après avoir claqué la porte de LR fait grincer des dents.

Philippe vote Lisnard

Bien qu'engagé dans un accord de gouvernance transpartisan avec lui, le PS a annoncé il y a deux semaines qu'il ne soutiendrait pas M. Lisnard, un candidat qui "chaque jour se tourne davantage vers le populisme et la tentation d'une union des droites avec l'extrême droite", selon le parti.

Des propos du maire de Cannes ont particulièrement heurté, lorsqu'il a répondu il y a un mois lors d'un débat télévisé "je m'en fous" à une question sur la violente répression d'Algériens le 17 octobre 1961. "Un point de bascule" dans la campagne, estime l'entourage de Philippe Laurent.

M. Lisnard s'est expliqué par la suite, assurant refuser que ce drame historique soit instrumentalisé pour justifier les scènes de chaos du 17 octobre lors des manifestations pour le pouvoir d'achat.

À droite, Bruno Retailleau n'a pas donné publiquement de consigne de vote aux maires LR.

Le maire de Cannes et candidat présidentiel Nouvelle énergie, David Lisnard, le 24 novembre 2026 à Porte de Versailles, à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Édouard Philippe a lui assuré mardi avoir voté pour David Lisnard, le considérant comme "un bon président des maires".

Mais il a dans le même temps haussé le ton contre le candidat de Nouvelle Énergie, mardi sur LCI. "Ma droite, elle est étanche avec l'extrême droite", et non "poreuse" comme le serait celle de David Lisnard, a-t-il dit, tout en lui proposant un débat pour éclaircir leurs "points de désaccords".

"Défendre les mairies"

Au demeurant, les consignes de vote ont peu de chances d'être suivies lors d'un scrutin où seuls 2.000 des plus de 34.000 maires sont encartés, selon des chiffres transmis par l'AMF. "La participation est forte", affirme la même source.

Pour créer la surprise, Philippe Laurent n'a eu de cesse d'attaquer son rival sur ses ambitions élyséennes qu'il juge incompatibles avec la présidence de l'AMF, assurant que lui sera bien "président à 100 %" de l'institution.

"Dans une période où se préparent des élections importantes l'année prochaine, des élections présidentielles, des élections législatives, l'AMF doit se situer non pas à l'écart, mais au-dessus", a-t-il affirmé devant les maires.

De son côté, David Lisnard a promis de se mettre "en déport" pendant la campagne présidentielle s'il était reconduit à la tête de l'AMF, qu'il laisserait entre les mains d'une "direction collégiale".

Et s'il était élu à l'Élysée, il s'est engagé "à défendre les mairies".

"Ce que je vous propose, c'est effectivement que la voix du terrain, la voix du concret, la voix du bon sens s'emparent de tous les pouvoirs possibles pour faire gagner nos communes et pour faire gagner la France", a-t-il affirmé.

Dans son entourage, on réfute tout lien de cause à effet entre les deux "compétitions". "Si David Lisnard n'est pas réélu à la tête de l'AMF, il continuera à tenter de faire gagner ses idées à la présidentielle", promet-on.