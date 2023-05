Lise Klaveness : « Nous devons mieux refléter la société dans laquelle nous vivons »

En moins de treize mois, Lise Klaveness a pris les rênes de la fédération norvégienne, sorti la sulfateuse pour dénoncer le Mondial au Qatar et tenté d'intégrer le Comité exécutif de l'UEFA. Même si elle a finalement perdu son dernier pari, il faudra bien compter avec la Norvégienne dans le futur. Entretien.

Retraitée des terrains depuis désormais onze ans, Lise Klaveness, 42 ans, ne perd pas son temps. Au printemps 2022, un mois à peine après son élection à la tête de la Fédération norvégienne, elle étrenne ses nouvelles fonctions lors du congrès de la FIFA au cours duquel elle ne mâche pas ses mots : « La décision d’accorder le Mondial au Qatar a été prise de manière inacceptable. Il n’y a pas de place pour des employeurs qui ne veillent pas à la liberté et la sécurité des ouvriers du Mondial. Pas de place pour des dirigeants qui n’accueillent pas le football féminin. Pas de place pour des pays hôtes qui ne peuvent pas garantir légalement la sécurité et le respect des personnes LGBT. » Un an plus tard, celle qui compte 73 sélections avec les Gresshoppene continue de vouloir faire bouger les choses et rêve désormais d’être élue, parmi les hommes, pour siéger au comité exécutif de l’UEFA. Avec 18 voix sur les 55 possibles recueillies le 5 avril dernier, lors du 47 e congrès de l’UEFA, la Norvégienne va devoir patienter, au moins deux ans, avant de pouvoir retenter sa chance, mais n’entend pas rester sur la touche d’ici là.

Quelle a été votre réaction après ces élections ? …

