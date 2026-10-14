Lisandro Martínez charge lourdement la direction sportive de Manchester United

Plus rien à perdre de plus. Rien de nouveau sous le soleil mais Manchester United s’est incliné mardi soir sur la pelouse de l’Atlético de Madrid . Un 2-0 net face à un adversaire supérieur et sur une meilleure dynamique que les hommes de Michael Carrick.

Au micro de Prime Video à la fin de la rencontre, Lisandro Martínez a peut être dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas au club , et dans tout le royaume. « J ‘attendais plus, honnêtement. Je m’attendais à davantage d’investissements dans l’effectif cet été, à ce qu’on recrute plus de joueurs pour pouvoir rivaliser . J’en attends plus de notre directeur technique (Jason Wilcox) . Je dois être honnête. Nous, les joueurs, devons aussi faire davantage, mais c’est important de construire un effectif suffisamment solide pour ce genre de soirée » , s’est longuement étalé Martinez avant de conclure : « On change d’entraîneur, encore et encore. Mais qu’en est-il des autres secteurs ? Je ne peux pas en dire plus». …

MB pour SOFOOT.com