Lisa Zimouche, tout est une question de freestyle

Championne du monde à seulement 15 ans, Lisa Zimouche, qui en a 21 aujourd'hui, a connu une ascension fulgurante dans le milieu du freestyle. Connue et reconnue, sur les réseaux sociaux comme en dehors, elle apparaît même dans le mode Volta de l'incontournable FIFA 21. Portrait d'une artiste sportive qui brille balle au pied, mais aussi par son engagement pour les autres.

Playing with @OBJ_3 and @Drake in the backstage!Love them! pic.twitter.com/9NbmZLaVaU -- Lisa Zimouche (@Lisafreestyle) March 15, 2017

"Je n'avais pas de jeux vidéo, rien"

. Les paroles de Drake collent parfaitement au parcours de Lisa Zimouche. Pour la championne du monde de freestyle, tout a démarré sur un city-stade de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, elle compte plus de deux millions d'abonnés sur Instagram et côtoie régulièrement des stars internationales. Parmi celles à déjà avoir croisé sa route, Drake, justement. C'était en 2017, et la freestyleuse n'avait alors que 17 ans."Viens avec ta balle, on va jouer.", sourit-elle.Le foot avait tout d'une évidence pour Lisa., s'exclame-t-elle.