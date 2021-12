Liquidation de la SAM : les métallos de France dénoncent le renoncement du gouvernement "à relocaliser" l'activité industrielle

Ils protestent contre la liquidation de ce sous-traitant de Renault, décidée après que le groupe automobile a refusé de soutenir le projet de reprise.

Manifestation à la SAM à Viviez (Aveyron), le 24 novembre 2021. ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Plusieurs milliers de métallos de France se sont rassemblés mercredi 1er décembre à Viviez (Aveyron), où la SAM, un sous-traitant de Renault employant quelque 350 salariés, va cesser son activité, pour dénoncer le renoncement du gouvernement "à relocaliser" l'activité industrielle.

La liquidation judiciaire prononcée vendredi par le tribunal de commerce de Toulouse est "le fruit de la volonté, ici de Renault, de délocaliser ses fournisseurs mais aussi du gouvernement, qui bien qu'actionnaire de cette entreprise automobile nationale, ne maintient pas son soutien au projet de reprise", déplore l'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, FO, FSU, CGT, Solidaires, Unsa).

Reprise en 2017 par le groupe chinois Jinjiang, la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM), installée à Viviez, avait été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2019, puis, le 16 septembre dernier, en liquidation judiciaire avec prolongation d'activité jusqu'au 10 décembre. Donneur d'ordre de la SAM, Renault a refusé la semaine dernière de soutenir le projet de reprise de son sous-traitant par l'un de ses ex-patrons, estimant qu'il "ne présente pas les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires".

La SAM, un "cas d'école"

"La SAM c'est un cas d'école : au lieu de soutenir, on a un gouvernement qui accompagne la casse", tempête Frédéric Sanchez, le secrétaire général de la CGT métallurgie. Le syndicaliste fustige "un choix politique" du gouvernement et une casse "programmée" par le groupe automobile : "Renault c'est pas un groupe qui travaille à la sauvette. Il y a la SAM, la Fonderie de Bretagne, une autre dans le Jura..."

Parmi les métallos venus en nombre malgré la pluie battante, Jean-Philippe Juin, un CGTiste des Fonderies du Poitou, qui sont "également en redressement judiciaire depuis le mois d'avril" et dont Renault est "l'unique donneur d'ordre". "Demain pour les Fonderies du Poitou ce sera peut-être la même chose", indique le syndicaliste poitevin. "Quand on voit les pièces que les copains font ici, pour les voitures électriques, les moteurs hybrides... c'est l'avenir automobile et l'on ferme cette boite ? C'est inadmissible", affirme-t-il.