Lionel Scaloni reconnaît la supériorité de l’Espagne

La sagesse après la débâcle. Loin de ses standards tactiques avec une partition immonde de la part de l’Argentine , Lionel Scaloni n’a pas cherché d’excuses après la finale perdue contre l’Espagne. « Ils ont été meilleurs que nous », a-t-il indiqué en bord de terrain.

Toutefois, le sélectionneur n’a pas voulu tout jeter à l’heure de faire le bilan , quelques minutes après avoir vu ses rêves de doublé s’envoler : « Il y a beaucoup de tristesse actuellement , a-t-il concédé, avant d’avoir une pensée pour ses joueurs . Je pense surtout à remercier éternellement ces gars, parce qu’arriver jusqu’ici, ça nous a beaucoup couté. Nous sommes grands dans la victoire, mais il faut aussi être grand dans la défaite, sans oublier tout ce que nous avons fait. Nous avons tout donné. » …

JF pour SOFOOT.com