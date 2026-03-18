Lionel Scaloni fait moite-moite entre Marseille et Strasbourg dans sa dernière liste

Les buts n’auront pas suffit pour Joaquín Panichelli . Pourtant auteur de 8 buts en 14 matchs depuis le début de l’année civile, le buteur du Racing Club de Strasbourg ne sera pas du prochain rassemblement de l’équipe d’Argentine pour affronter le Guatemala. Le buteur alsacien n’est pas le seul joueur de Ligue 1 laissé de côté par son sélectionneur , puisque Facundo Medina est lui aussi absent d’une liste qui compte tout de même 28 joueurs.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD…

JF pour SOFOOT.com