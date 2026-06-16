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Lionel Mpasi : « Ce poste de chasseur me va bien »
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 18:11

Lionel Nzau Mpasi of DR Congo challenged by Rodolfo Aloko of Benin during the 2025 Africa Cup of Nations AFCON match between DRC and Benin in Rabat, Morocco on 22 December 2025 ©Samuel ShivambuBackpagePix - Photo by Icon Sport

Lionel Nzau Mpasi of DR Congo challenged by Rodolfo Aloko of Benin during the 2025 Africa Cup of Nations AFCON match between DRC and Benin in Rabat, Morocco on 22 December 2025 ©Samuel ShivambuBackpagePix - Photo by Icon Sport

À 31 ans, Lionel Mpasi s’apprête à disputer la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo, une compétition que les Léopards n’ont plus disputée depuis 52 ans. Et pourtant, même en étant le quasi-homonyme de la Pulga , rien n’aurait pu prédire un tel destin à cet ancien surveillant de lycée passé par une période de chômage.

Comment as-tu vécu cette qualification historique de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde ?

Ce long parcours a commencé en 2023, juste après les qualifications pour la CAN. C’était éprouvant, mais on savait qu’on était obligés de gravir de telles montagnes pour y parvenir. La finale des barrages face à la Jamaïque s’est disputée à plus de 1 600 m d’altitude ( victoire 1-0 après la prolongation à Guadalajara, au Mexique, NDLR ). On a été critiqués par rapport au rythme du jeu, mais les gens ne se rendent pas compte de ce que c’est de jouer dans ces conditions. On a eu beaucoup de maîtrise, beaucoup d’occasions… Plus le match passe, plus tu te demandes « Et si on ne le faisait pas ? » Quelque part, c’est encore plus gratifiant de se qualifier comme ça que de finir premier de son groupe.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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