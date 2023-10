information fournie par So Foot • 30/10/2023 à 22:32

Lionel Messi, vainqueur par défaut

Lauréat du Ballon d'or pour la huitième fois, Lionel Messi a apposé une énième pierre à son immense édifice individuel. Pour autant, ce trophée n'est pas vraiment le plus pimpant.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Voilà Lionel Messi un peu plus dans sa légende, lui qui vient de remporter son huitième Ballon d’or. Comme un trophée symbolique venu entériner une carrière hors du commun, pour en faire le joueur le plus titré de l’histoire individuellement.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com