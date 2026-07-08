Lionel Messi sera toujours Lionel Messi

Il avait l’air occis à la 70e minute de ce diabolique Argentine-Égypte. Que nenni ! Lionel Messi s’était planqué dans une plinthe, il attendait son heure pour sortir les siens du lit et piquer la bande de Mohamed Salah. Lionel Messi est encore Lionel Messi. Il le sera toujours.

À onze minutes et des poussières de se lamenter, d’invoquer on-ne-sait-qui pour que cette Coupe du monde fasse de la place pour des beaux adieux. Certes, il y a eu les larmes de Luka Modrić, les deux buts de Riyad Mahrez, le beau parcours de Memo Ochoa, mais le train du foot-trumpiste était en train de tout écraser, même les sentiments, même le come-back de Neymar, même l’orgueil de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, lui, est encore là. Il sauve les siens. Mieux : il montre qu’il est trop facile de sauver son peuple par un penalty, qu’il est trop facile de se sortir du sable égyptien avant le dernier quart d’heure d’un match mal embarqué. Grâce à la Pulga , l’Argentine élimine l’Égypte (3-2). Messi repousse les limites de sa retraite, et du football tout court. Tautologie.

Ce n’est jamais pas son jour

Rembobinons à la 79 e minute de cet Argentine-Égypte splendide : à ce moment-là, un Lionel Messi castelroussin, Haissem Hassan, comme il y a eu un Neymar norvégien l’avant-veille, avait envoyé l’original paître. L’Égypte mène alors 2-0 contre l’Argentine. Lionel Messi marche, comme toujours. Il ne trouve pas d’espace dans l’axe, où ça colle, où ça ne respire pas. Il marche à l’ombre. Il s’exile tantôt derrière, tantôt à droite, pour foutre les glandes aux Pharaons et montrer qu’il n’a rien à faire dans ce monde, celui des Cristiano Ronaldo et Neymar, autoproclamés rédempteurs, réellement damnables. Une passe décisive et un but plus tard, Messi et sa bande rejoignent les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Goat repousse le couperet de la quille. En face, Mohamed Salah, trop lent sur son crochet du pied gauche avant l’ultime but des Argentins, dit adieu à la Coupe du monde.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com