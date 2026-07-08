 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Messi sera toujours Lionel Messi
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 00:10

Lionel Messi sera toujours Lionel Messi

Lionel Messi sera toujours Lionel Messi

Il avait l’air occis à la 70e minute de ce diabolique Argentine-Égypte. Que nenni ! Lionel Messi s’était planqué dans une plinthe, il attendait son heure pour sortir les siens du lit et piquer la bande de Mohamed Salah. Lionel Messi est encore Lionel Messi. Il le sera toujours.

À onze minutes et des poussières de se lamenter, d’invoquer on-ne-sait-qui pour que cette Coupe du monde fasse de la place pour des beaux adieux. Certes, il y a eu les larmes de Luka Modrić, les deux buts de Riyad Mahrez, le beau parcours de Memo Ochoa, mais le train du foot-trumpiste était en train de tout écraser, même les sentiments, même le come-back de Neymar, même l’orgueil de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, lui, est encore là. Il sauve les siens. Mieux : il montre qu’il est trop facile de sauver son peuple par un penalty, qu’il est trop facile de se sortir du sable égyptien avant le dernier quart d’heure d’un match mal embarqué. Grâce à la Pulga , l’Argentine élimine l’Égypte (3-2). Messi repousse les limites de sa retraite, et du football tout court. Tautologie.

Ce n’est jamais pas son jour

Rembobinons à la 79 e minute de cet Argentine-Égypte splendide : à ce moment-là, un Lionel Messi castelroussin, Haissem Hassan, comme il y a eu un Neymar norvégien l’avant-veille, avait envoyé l’original paître. L’Égypte mène alors 2-0 contre l’Argentine. Lionel Messi marche, comme toujours. Il ne trouve pas d’espace dans l’axe, où ça colle, où ça ne respire pas. Il marche à l’ombre. Il s’exile tantôt derrière, tantôt à droite, pour foutre les glandes aux Pharaons et montrer qu’il n’a rien à faire dans ce monde, celui des Cristiano Ronaldo et Neymar, autoproclamés rédempteurs, réellement damnables. Une passe décisive et un but plus tard, Messi et sa bande rejoignent les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Goat repousse le couperet de la quille. En face, Mohamed Salah, trop lent sur son crochet du pied gauche avant l’ultime but des Argentins, dit adieu à la Coupe du monde.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du monde de la FIFA 2026 - Entraînement de la France
    Football/Coupe du monde-Les ambitions de la France au révélateur du Maroc
    information fournie par Reuters 08.07.2026 02:14 

    par Julien Pretot Si elle a su démontrer sa puissance ‌offensive, sa patience et ses nerfs d'acier depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France fera face jeudi à Boston en ​quarts de finale (20h00 GMT) à un défi d'une toute autre ampleur, le Maroc, ... Lire la suite

  • Lionel Messi célébré par ses coéquipiers après la qualification pour les quarts de finale du Mondial de l'Argentine contre l'Egypte mardi à Atlanta. ( AFP / Thomas COEX )
    Mondial-2026: Messi renverse tout et momifie l'Egypte, Argentine-Suisse en quart
    information fournie par AFP 08.07.2026 01:33 

    Que serait l'Argentine sans Lionel Messi ? Probablement éliminée précocement du Mondial, si le génie, encore buteur et passeur, n'était pas sorti de sa boite pour ramener l'Albiceleste des enfers contre l'Egypte (3-2), qui avait presque réussi le coup parfait mardi ... Lire la suite

  • La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quarts !
    La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quarts !
    information fournie par So Foot 08.07.2026 01:18 

    Au terme d’un match assez frustrant, la Suisse et la Colombie se sont départagées aux tirs au but. Au mental, ce sont les Helvètes qui ont arraché leur billet en quarts de finale (0-0, 4-3 aux T.A.B.). Suisse 0-0 (4-3 T.A.B.) Colombie Tirs au but réussis : Xhaka, ... Lire la suite

  • Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde
    Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 08.07.2026 00:13 

    Que vous aimiez les grosses frappes, les lobs, les grosses frappes ou les belles actions collectives : voici le top 10 des golazos de cette Coupe du monde 2026, sous réserve de réactualisation. 1 – Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) contre l’Argentine (3-2 AP) Un nom ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank