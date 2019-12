Lionel Messi, roi de la décennie... aussi côté statistiques

Pour conclure ces années 2010, des sites spécialisés (Opta et CIES) dans les statistiques sportives ont dressé le bilan des meilleures mais aussi des plus mauvaises performances de la décennie. Des bilans où apparaît très souvent le PSG. Le club de la capitale est, par exemple, la cinquième équipe européenne la plus prolifique en nombre de buts de la décennie et possède dans le même temps le deuxième plus mauvais bilan sur ses opérations de transfert (différence achat/revente). Voici quelques exemples... 369Quand Messi écrase tout. Selon Opta, Lionel Messi cumule les records. L'attaquant du Barça est le joueur comptant le plus grand nombre de victoires (260) en club dans les cinq grands championnats européens devant Sergio Busquets (245) et Cristiano Ronaldo (244). L'Argentin est aussi le meilleur buteur de la décennie en championnat (369), il précède Cristiano Ronaldo (335) et Edinson Cavani (223). Preuve de son altruisme, « la Pulga » est aussi le meilleur passeur (135). Un classement complété par Angel Di Maria (108) et Mezut Ozil (103, Real Madrid et Arsenal).249Ibrahimovic et Cavani cartonnent avec le PSG. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic (113) et l'Uruguayen Edinson Cavani (136) ont inscrit à eux deux 249 buts en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, toujours selon Opta. C'est quasiment autant que les deux tiers des équipes de Ligue 1 des dix dernières années (24/37). Cavani est aussi le joueur qui a inscrit le plus de buts pour un même club. Il devance Ibrahimovic et Alexandre Lacazette (100 avec Lyon). Le top 5 est complété par Florian Thauvin (68) et Wissam Ben Yedder (63). 65% - Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (136) ont inscrit 249 buts en Ligue 1 lors de cette décennie, plus que 65% des équipes ayant été dans l'élite française lors de cette période (24/37). Niveau.@PSG_inside #Opta2010s pic.twitter.com/juQDitRatv-- OptaJean (@OptaJean) December 27, 2019 155Karim Benzema, meilleur buteur ...