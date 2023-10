Lionel Messi remporte le Ballon d’or pour la huitième fois !

Le Grand 8.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Lionel Messi est encore un peu plus entré dans la légende en remportant son huitième Ballon d’or ce lundi soir au théâtre du Châtelet. Il succède à Karim Benzema et se voit récompensé d’une saison grandiose marquée par le succès de l’Argentine en Coupe du monde l’hiver dernier. Il n’y a plus l’ombre d’un doute, La Pulga devient le plus grand joueur de l’histoire du ballon rond, et ce trophée est symbolique et vient entériner une carrière hors du commun, faisant de lui le footballeur le plus titré de l’histoire individuellement.…

MD pour SOFOOT.com