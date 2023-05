information fournie par So Foot • 09/05/2023 à 12:52

Lionel Messi plus proche que jamais de l’Arabie saoudite

La guerre du Golfe

Ce mardi, l’AFP a relayé les propos d’une source proche des négociations entre Lionel Messi et le club d’Al Hilal en Arabie saoudite. Et comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de l’Argentin devrait s’écrire dans le Golfe. Ainsi, le contrat proposé à La Pulga est qualifié d’ « énorme » et, sous couvert d’anonymat, cette même source saoudienne évoque une « affaire conclue ». …

AC pour SOFOOT.com