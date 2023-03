Lionel Messi, parenthèse désenchantée

Lionel Messi n'a jamais semblé aussi proche d'un départ du Paris Saint-Germain. Et ce ne sont pas les sifflets d'une partie du Parc des Princes lors de la défaite face à Rennes ce dimanche (0-2) ou son départ précipité de l'entraînement en milieu de semaine dernière qui vont faire changer les choses.

10 août 2021. Ce n’est pas Istanbul, les supporters sont moins nombreux et moins bruyants, mais ils sont tout de même des centaines à être présents au Bourget pour accueillir Lionel Messi. Ils auraient même pu être plus nombreux si l’Argentin avait débarqué dans la capitale deux jours plus tôt comme les rumeurs le laissaient penser. Au bout de 48 heures, il ne restait donc plus que les plus tenaces pour faire un bel accueil à la Pulga qui s’est montré 20 secondes depuis la fenêtre de l’aéroport, le temps de faire un petit coucou, de montrer son tee-shirt blanc “Ici c’est Paris” et de distribuer quelques sourires. À ce moment-là, on pouvait imaginer que l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le public parisien allait être belle. Tant pis si l’Argentin aurait préféré rester au Barça, les supporters allaient lui prouver qu’il a fait le bon choix. Dix-sept mois plus tard, 22 kilomètres au sud-est du Bourget, l’ambiance n’est plus la même au Parc des Princes entre les deux parties, puisque Lionel Messi est le seul joueur titulaire face au Stade rennais qui reçoit des sifflets de la tribune Auteuil au moment de l’annonce de la composition des équipes. Résultat : une fois le coup de sifflet final donné, la Pulga échange son maillot avec Arthur Theate et file directement au vestiaire, sans passer par la case remerciement du public. Une image que l’on a vue à plusieurs reprises ces derniers mois.

Les sifflets de la discorde

Dans une rupture, il est toujours difficile de dater le moment de bascule où la relation a commencé à s’étioler. Pourtant, dans le cas de Messi avec les ultras du PSG, la date est bien connue : 13 mars 2022. Quatre jours après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG reçoit Bordeaux au Parc des Princes. Un match durant lequel Lionel Messi et Neymar ont été copieusement sifflés à chaque ballon touché. Des sifflets qui étaient autant dirigés vers un joueur aux statistiques faméliques (2 buts, 11 passes décisives en Ligue 1 avant ce match contre Bordeaux) que vers les dirigeants coupables de préférer le marketing au sportif. D

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com