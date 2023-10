Lionel Messi nommé pour le titre de MVP en MLS

Messi pas possible cet aveuglement.

Quatre matchs disputés et quatre loupés sur blessure, pour un but et deux passes décisives, on ne peut pas dire que le bilan de Lionel Messi en MLS soit en adéquation à un dossier de candidature pour devenir MVP. Pourtant, il a été nominé parmi une liste de 30 joueurs dont sera issu le lauréat, à l’issue d’un vote auquel participent les joueurs, les coachs et directeurs sportifs, ainsi qu’un panel de journalistes. Parmi ces 30 joueurs, on retrouve quelques têtes connues du football européen, comme Sergio Busquets, Christian Benteke, Denis Bouanga, Roman Bürki, Hector Herrera ou encore Riqui Puig.…

JF pour SOFOOT.com