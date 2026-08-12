Lionel Messi « ne sait pas comment continuer » depuis le décès de son père

Rentrons, il pleut. Rares sont les moments où Lionel Messi sort de sa réserve . À la suite le décès de son père, il déballe tout ce qu’il a sur le cœur dans une lettre postée sur ses réseaux sociaux , légendée « Je t’aime pa » . « Papa, je n’arrive toujours pas à croire que tu sois parti , commence La Pulga. Je ne réalise pas, ou plutôt, je ne veux pas réaliser. C’est très difficile pour moi d’imaginer que je ne vais plus te voir, que nous ne parlerons plus. Je sais que tu souffrais et que c’est mieux comme ça, mais tu es parti beaucoup trop tôt. Il nous restait encore tant de choses à vivre ensemble. »

« J’ai beaucoup de doutes sur le fait de continuer encore longtemps »

« Tu me demandais tellement de jouer la dernière Coupe du monde et, quelques jours avant qu’elle ne commence, c’est à ce moment-là que tu es tombé malade , se remémore l’Argentin, aux obsèques de ce dimanche dans la région de Rosario . C’était la première fois que tu n’allais pas être là pour un tournoi, mais maman me disait que tu allais aller mieux et que tu irais suffisamment mieux pour voyager. Je te disais qu’on allait atteindre la finale pour que tu puisses venir. » Âgé de 68 ans, Jorge Messi n’a finalement pas pu se rendre à un seul match de ce Mondial, décédant moins de trois semaines après la finale.…

NB pour SOFOOT.com