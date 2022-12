Lionel Messi, le marcheur blanc

Alors qu'il vivait le millième match de sa carrière, samedi soir, au Qatar, Lionel Messi, qui a été l'homme qui a le plus marché du premier tour, a su débloquer un scénario cadenassé en jouant les durs, puis en distribuant son génie face à une Australie (2-1) qui a regardé l'Argentine dans les yeux. L'histoire retiendra qu'il a profité de ce huitième de finale pour inscrire le premier but de sa vie en match à élimination directe de Coupe du monde.

Il a pointé une première fois le bout de son nez, à 21h23 heure locale, déclenchant d'un coup d'un seul les cris et les flashs. Il n'est pourtant d'abord rien venu faire de bien extraordinaire : quelques petites rotations des épaules pour échauffer le haut de son corps, quelques petites passes, quelques petits mouvements de chevilles pour préparer ses jambes à la longue balade qu'il s'apprêtait à faire. Rien de plus. Puis, après un rapide passage dans le vestiaire domicile du stade Ahmad-ben-Ali, il est revenu sur scène avec ses potes, prêt à s'élancer dans le millième match d'une vie professionnelle débutée le 16 octobre 2004 à la 82minute d'un Espanyol-Barça qui l'avait vu, sur sa première prise de balle, mettre le pauvre David Garcia le cul par terre. Cette fois, il a lancé sa nuit par une petite déviation en direction de Papu Gómez, envoyé sur le gazon à la place d'un Ángel Di María touché au quadriceps et absent forcé de ce premier match joué par l'Argentine dans la deuxième partie de ce Mondial 2022 : un huitième de finale face à l'Australie. Derrière, comme s'il n'avait pas avalé assez de bornes lors d'un premier tour où personne n'a marché plus que lui (un peu plus de quatorze kilomètres !), il s'est remis en route, tête baissée, laissant parfois croire qu'il allait se pencher pour cueillir un pissenlit et souffler dessus.Sa première demi-heure, passée à chercher des espaces côté droit ou à décrocher dans sa moitié de terrain pour aider son équipe à avancer derrière la première ligne de pression d'une Australie venue avec son 4-4-2 habituel, n'a pas été la plus simple des 168 premières demi-heures internationales accrochées sur son CV. Un temps, on a même cru naïvement qu'un homme - Keanu Baccus, 24 ans, milieu du Saint Mirren FC dans le civil - avait réussi à lui poser des menottes avant de planquer la clé dans ses chaussettes. Et, à la 35minute, alors que Lionel Scaloni voyait ses soldats patiner, perdre la bataille des airs et avancer sans le moindre profil capable d'attaquer le dos de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com