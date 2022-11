Lionel Messi, l'Argentine sous haute émotion

Au Lusail Stadium, le capitaine de l'Albiceleste a libéré les siens d'un poids très, très lourd en ouvrant le score face au Mexique (2-0). Une délivrance à la hauteur de la charge émotionnelle qui enivre la sélection argentine depuis le début de la compétition.

" J'ai récemment eu mon frère au téléphone qui pleurait. J'ai le sentiment que c'est toujours plus qu'un simple match de football. " Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine

À fleur de peau

Leo Messi se tient droit, les poings serrés, face au virage bleu et blanc de monde qui fait de l'ombre à la cage gardée par Memo Ochoa.aura mis 64 minutes pour apporter une joie intense et sans limite aux dizaines de milliers dede l'qui ont parfois vendu père et mère pour le voir faire un dernier tour de piste à Doha. Tous les Argentins font ce rêve, chaque nuit depuis le 19 novembre : Messi brandissant le trophée ultime qui le couronnera pour l'éternité. Face au Mexique, Leo Messi n'a pas marqué ce fameux but de légende. Il s'est juste trouvé au bon endroit, au bon moment, pour réceptionner un service parfait d'Ángel Di María avant de le bonifier d'une frappe chirurgicale dans le petit filet d'Ochoa. Une réalisation décisive, certes, puisqu'il a débloqué une partie jusque-là fermée et même ennuyeuse. Mais des buts comme ça, d'une frappe à ras de terre à l'entrée de la surface, Messi en a planté des dizaines. Alors pourquoi un tel déluge d'émotions ? Il va falloir s'y faire : celui-là, comme tous les autres qu'il marquera du genou, du nez ou de la hanche en sélection, a un pouvoir unique et un impact démesuré.Comme une étoile filante traçant le ciel de Doha et illuminant toute la zone du Lusail Stadium, ce but de Messi a transformé tous les Argentins qui se trouvaient-là. Les supporters, jusque-là silencieux de stress comme face à l'Arabie saoudite, se sont mis à épuiser leurs cordes vocales et à scander le nom de leur héros. Sur le banc de touche, Pablo Aimar, l'adjoint de Scaloni, s'est vidé d'une montagne de stress accumulé en lâchant quelques larmes. Sur le terrain, l'Argentine ne s'est pas mué en rouleau compresseur mais a quand même donné le sentiment d'avoir rompu ses chaînes. Pas sûr par exemple qu'Enzo Fernández, entré en jeu quelques minutes plus tôt, aurait eu l'audace de tenter ce missile qui a fini sa course dans la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com