Lionel Messi insulté lors du rassemblement des supporters parisiens

Pas de pitié pour la Pulga .

Les supporters parisiens en ont marre, et ils ont eu envie de le faire savoir. À l’initiative du Collectif Ultras Paris (CUP), plusieurs centaines d’entre eux se sont rassemblés devant le siège du PSG, à Boulogne-Billancourt, afin de manifester leur mécontentement. À coups de banderoles, de chants et de discours, les fans du club de la capitale ont rejeté la direction prise par celui-ci et pointé du doigt certains joueurs. Suspendu deux semaines avec retenue sur salaire après sa sortie non autorisée en Arabie saoudite, Lionel Messi n’est pas passé entre les mailles du filet.…

RB pour SOFOOT.com