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Lionel Messi fait un gros don aux sinistrés des incendies
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 17:46
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Lionel Messi fait un gros don aux sinistrés des incendies

Lionel Messi fait un gros don aux sinistrés des incendies

Pour être un GOAT, il faut l’être sur le terrain, mais aussi en dehors. Lionel Messi aurait fait un don de 80 000 euros pour participer à la reconstruction de la Sierra Oeste , région de Madrid durement touchée par les incendies du mois de juillet. Les flammes ont ravagé environ 27 000 hectares dans 17 communes, détruisant notamment des forêts, des cultures, des exploitations agricoles et plusieurs habitations.

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