Lionel Messi fait un gros don aux sinistrés des incendies
Pour être un GOAT, il faut l’être sur le terrain, mais aussi en dehors. Lionel Messi aurait fait un don de 80 000 euros pour participer à la reconstruction de la Sierra Oeste , région de Madrid durement touchée par les incendies du mois de juillet. Les flammes ont ravagé environ 27 000 hectares dans 17 communes, détruisant notamment des forêts, des cultures, des exploitations agricoles et plusieurs habitations.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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