Lionel Messi est toujours incertain pour le match face au Vissel Kobe

Un pays de plus qui va devenir fan de CR7.

Lionel Messi a brillé par son absence ce dimanche sur le terrain à Hong Kong (4-1). Son équipe de l’Inter Miami se déplaçait en Asie pour une tournée amicale contre une sélection « All Stars » de Hong Kong et pour un match contre le Vissel Kobe au Japon. L’Argentin n’est pas entré sur le terrain pour la première rencontre, provoquant la colère des fans et du gouvernement local. Touché aux adducteurs, Lionel Messi a affirmé en conférence de presse son incertitude quant à sa participation au prochain match contre l’ex-équipe d’Andrés Iniesta, prévu ce mercredi à 11h au Japan National Stadium . « J e ne sais pas si je vais pouvoir jouer. Mais je me sens bien mieux et j’espère pouvoir jouer. Aujourd’hui (mardi) dans l’après-midi, nous allons nous entraîner, et je vais essayer. Mes sensations sont meilleures », a confié le champion du monde, interrogé sur sa présence contre le champion du Japon.…

QF pour SOFOOT.com