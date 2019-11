« Lionel Messi est actuellement le seul très grand numéro 10 »

C'est le numéro mythique du football. Celui qui, pour reprendre les mots d'Omar da Fonseca en préface, « donnait de la clarté, de la pureté », et « dignifiait » le match et le football. Traditionnellement, le 10 désigne le meneur de jeu offensif, celui qui anime l'attaque de son équipe. C'est un joueur élégant, intelligent, habile. Les plus grands noms y sont associés : Pelé, Maradona, Platini, Totti ou Zidane. Mais l'histoire du numéro 10 est aussi celle de la nostalgie et du romantisme, frappé par les bouleversements du football moderne. Pourquoi nous fascine-t-il autant ? Quel genre de leader est-il ? A-t-il disparu ? Pour nous éclairer, les journalistes Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov, Christophe Kuchly et Julien Momont ont écrit L'Odyssée du 10, gloire et déboires du meneur de jeu (éditions Solar), un ouvrage aussi dense que documenté sur ce numéro mythique, à travers trois parcours : romantique, créatif et tactique.Le Point : Quelle est votre définition du numéro 10 ?Julien Momont : Pour schématiser, on peut caractériser le 10 par son rôle dans une équipe (organiser le jeu, créer le déséquilibre par le dribble ou la passe), la zone qu'il occupe sur le terrain (entre les milieux et les défenseurs adverses, derrière ses attaquants) et ses aptitudes (qualité technique, vision du jeu, intelligence, sens du timing?). À partir de là, il y a presque autant d'interprétations du numéro 10 que de...