Lionel Messi élu Ballon d'Or 2019

Sixième sacre pour "La Pulga".Certains espéraient Sadio Mané, d'autres attendaient Virgil Van Dijk ou même Cristiano Ronaldo. Il n'en a rien été. Ce lundi soir à Paris, au cœur du mythique théâtre du Châtelet, Lionel Messi a reçu pour la sixième fois le Ballon d'Or, dix ans après son premier sacre.L'Argentin succède à Luka Modric et met fin à quatre ans de disette dans cette course au graal. Malgré une année où il n'a remporté que la Liga avec son club du FC Barcelone, il a terminé la saison 2018/2019 avec 36 buts et 15 passes décisives au compteur. À titre personnel, Messi avait déjà remporté le titre de meilleur joueur de la Liga et de meilleur buteur du championnat espagnol, mais aussi le prixde meilleur joueur par la FIFA.