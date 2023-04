Lionel Messi égale Cristiano Ronaldo

Profitons de ces deux monstres.

Buteur face à Lens ce samedi au Parc des Princes lors de la victoire du PSG (3-1), Lionel Messi a inscrit son quinzième but de la saison en Ligue 1. Si on ajouté à ce total les six pions qu’il a collé l’année dernière, et les 474 golazos claqués en Liga avec le FC Barcelone, cela nous donne la bagatelle de 495 buts marqués dans les cinq grands championnats. La Pulga revient donc à la hauteur du recordman en la matière : Cristiano Ronaldo.…

LT pour SOFOOT.com