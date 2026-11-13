Lionel Messi déjà de retour en Argentine

Un (vrai) dernier tour de piste ? Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, Lionel Messi faisait ses adieux à l’ Albiceleste lors d’un match amical face au Bénin dont l’issue restera anecdotique face à l’ampleur de l’émotion qui s’était emparée du Monumental, l’antre de River Plate.

Les copains de Messi doivent être de la partie

Une enceinte que le champion du monde 2022 retrouvera le 19 janvier avec son club, l’Inter Miami, pour un match amical censé peaufiner la préparation des deux équipes pour la saison 2027. Si Lionel Messi a déjà manqué aux fans argentins, que ces derniers se consolent car la Pulga est déjà de retour sur sa terre natale…

MB pour SOFOOT.com