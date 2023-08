Lionel Messi de nouveau décisif avec l’Inter Miami

« The show must go on ! »

Lionel Messi a encore frappé. En quarts de finale de la Leagues Cup, tournoi réservé aux clubs de la Major League Soccer et de la Liga MX, la Pulga a participé à la large victoire de son équipe face à Charlotte vendredi à Fort Lauderdale (4-0). D’abord discret dans le jeu, le champion du monde argentin a mis sa pierre à l’édifice à la 86 e minute. Parfaitement servi par un centre de l’attaquant équatorien Leonardo Campana, le septuple vainqueur du Ballon d’or, placé entre les lignes adverses, a crucifié Kristijan Kahlina à bout portant. Déjà le huitième pion de la saison de Messi en cinq matchs. L’Inter Miami jouera sa place en finale face à Philadelphie mercredi.…

TM pour SOFOOT.com