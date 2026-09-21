Lionel Messi continue de planter des petites pépites pour les yeux
On va s’asseoir, fermer les yeux, et imaginer qu’on est une décennie plus tôt. Parmi les petits plaisirs qui rappellent que la vie n’est pas si nulle que ça, il y a les coups francs directs. Et celui inscrit par Lionel Messi dans la nuit de dimanche à ce lundi avec l’Inter Miami contre San Diego se déguste comme un bon bol de café au lait le matin avant de partir bosser.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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