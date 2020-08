Lionel Messi, bouc émissaire incroyable après le Bayern Munich

Critiqué par certains après l'incroyable déculottée subie par Barcelone contre le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des Champions, Lionel Messi n'en croit pas ses oreilles malgré sa mauvaise performance. Et pour cause : au sein du marasme alarmant des Catalans, il est l'un des seuls à faire bonne figure.

Jeter des cailloux à celui qui mérite des bisoux

Lorsqu'un 8-2 est inscrit sur un tableau d'affichage, d'innombrables autres chiffres (historiques ou analytiques) viennent s'ajouter après le coup de sifflet final. Surtout quand il s'agit d'une défaite d'un grand club. Surtout quand il s'agit d'une défaite d'un grand club en quarts de finale de Ligue des Champions. Surtout quand il s'agit d'une défaite d'un grand club en quarts de finale de Ligue des Champions qui concerne Lionel Messi.Alors, après la déculottée subie par Barcelone face au Bayern Munich, les voyants et rappels numériques se sont tous éclairés en même temps : la C1 n'avait plus vu de demies sans équipe espagnole depuis 2007, la C1 n'avait plus vu de demies sans Cristiano Ronalo ou son rival sud-américain depuis quatorze ans et l'Argentin n'a plus remporté de trophée international depuis cinq années. Comme un goulot d'étranglement qui se resserrerait sur elle, lane serait donc pas pour rien dans ce fiasco. Pire, elle en serait même une des responsables selon certains.En août 2020, il est donc possible de critiquer un type qui pèse 31 buts et 25 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues (meilleur buteur/passeur de Liga) tout en lui faisant porter une partie des maux d'un Barça en plein déclin dont il est de loin le meilleur joueur (que ce soit sur le plan statistiques, ou autre). Certes, Messi a habitué les amateurs de football à offrir bien davantage que ce qu'il