Lionel Messi, auteur d'un nouveau quadruplé, toujours plus crédible

Auteur contre Eibar du septième quadruplé de sa carrière, Lionel Messi a encore assumé son rôle de patron de Barcelone. De quoi renforcer sa légitimité et ses prises de position, dans un club qu'il porte à bout de bras.

Lionel Messi impliqué dans 1 000 buts en carrière

Plus fou que l'arrivée de Braithwaite, oui

[? VIDÉO] ??? Martin Braithwaite se fait déjà remarquer puisqu'il délivre une passe décisive... à Lionel Messi !! pic.twitter.com/S9IY0Jt7Y9 -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 22, 2020

Mille. Tel est le mot que se sont partagé les deux monstres du football actuel, ce week-end. Pour Cristiano Ronaldo, il s'agissait de son nombre de matchs professionnels disputés. Sur le terrain de la SPAL avec la Juventus, le Portugais lui a fait honneur en marquant son 725but et pour la onzième fois d'affilée en Serie A (exploit réalisé uniquement par Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella, jusque-là).De son côté, Lionel Messi a fait encore plus fort. Au gré d'un quadruplé - le septième de sa carrière ! - inscrit face à Eibar pour le compte de la 25journée de Liga, l'Argentin a dépassé la barre des mille réalisations sur lesquelles il est impliqué depuis ses débuts (696 pions, 306). Impressionnant, non ?Habitués à la magie du Messi, les amateurs de football ont presque préféré se concentrer sur l'entrée remarquée et réussie de la recrue surprise Martin Braithwaite. Lequel, auteur d'une passe décisive pour sa Majesté et à l'origine du dernier caramel d'Arthur, fait donc désormais partie de la bande catalane. Pourtant, les quatredene relèvent pas seulement de la simple anecdote statistique et prennent même une certaine importance en l'état actuel des choses.D'abord, d'un point de vue strictement sportif, ce carré permet à Barcelone de prendre la tête de la Liga avec deux points d'avance sur un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com