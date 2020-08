Lionel Messi au PSG ou à Manchester City : combien ça coûte ?

Le feuilleton de cet fin d'été ne fait que commencer. Messi quittera-t-il la Catalogne ? Où ira-t-il ? Au Paris Saint-Germain ? À Manchester City ? Reste surtout à se demander qui aura les moyens de se le payer, parce que la Pulga coûte cher, très cher.



Quel intérêt pour le PSG ?

Lorsqu'il a annoncé, par Burofax, aux dirigeants du Barca son désir de partir, c'était le branle-bas de combat dans les salles de rédaction : il fallait savoir où il allait partir, quand, comment, pourquoi et surtout à quel prix. Lionel Messi, l'un (si ce n'est le) des meilleurs joueurs du monde et de l'Histoire, 6 ballons d'or à son actif, 4 ligues des Champions, 10 fois champions d'Espagne, est plus qu'un simple footballeur, c'est un joyaux, une pépite, un mythe, un Dieu vivant. Sa valeur serait donc par définition inestimable. Inestimable notamment pour des clubs comme le Bayer Munich, jamais endetté et plus que stable financièrement, ou l'Inter Milan, à la peine économiquement.Lionel Messi est en revanche un peu moins inestimable toutefois pour les mastodontes du foot-business et pour ces clubs capables d'enquiller les contrats sponsoring faramineux et dégager des recettes d'exploitation supérieures à l'ensemble des clubs de Ligue 1. On parle bien évidemment de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Ces deux clubs auraient les moyens d'offrir les émoluments exigés. Alors combien coûterait l'Argentin ? Pour essayer de répondre à cette question, évacuons le sujet de la clause libératoire de 700 millions d'euros, que bien évidemment personne ne pourra la payer et partons donc du principe que Messi obtienne, auprès de l'UEFA, le droit de faire sauter cette clause.D'un point de vue strictement économique, le PSG a très peu d'intérêt à le faire signer. Pourquoi ? Déjà, notre beau pays pâtit d'une fiscalité peu intéressante. Sur un salaire net de 50 millions d'euros, ce que toucherait aujourd'hui Messi au Barca, il faudrait rajouter 15 millions d'euros de cotisations sociales, 15 autres millions pour les impôts sur le revenu et 33,6 millions d'euros de charges patronales. Ainsi, même si l'ISF a été supprimé récemment, si les droits à l'image ont été rétablis et si le régime d'impatriation a été prolongé, ça couterait au moins 113,6 millions d'euros par an au club. On est en-dessous des 140 millions d'euros avancés précédemment dans la presse mais quand même, ça reste une somme ahurissante. D'après nos Lire la suite de l'article sur SoFoot.com