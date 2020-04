Lionel Messi à l'Inter, combien ça coûte ?

Ces derniers jours, plusieurs médias ont annoncé que l'Inter envisagerait de recruter Lionel Messi lors du mercato d'été. En effet, l'ancien président nerazzurro Massimo Moratti a déclaré que "ce n'était pas du tout interdit d'y penser". Si le joueur a depuis éteint le feu sur Instagram, la rumeur a marqué le début du feuilleton estival de l'Argentin dont le contrat expire en juin 2021. Mais d'ailleurs, quelles sont les implications économiques du recrutement de Messi ?

Le Barça planche sur un échange Semedo-Cancelo

Une baisse du prix des joueurs ?

Le recrutement de Messi n'est malheureusement pas aussi simple et précis que cette formule culte, mais reste néanmoins une affaire de gros sous. Avec des revenus certes, mais aussi et d'abord des coûts. L'achat d'un joueur comme Messi implique en effet un investissement de départ conséquent, avec le paiement d'une indemnité de transfert et/ou d'une prime à la signature.Bien que plusieurs médias commeoufassent état d'une clause dans le contrat de laqui permettrait au joueur de partir gratuitement cet été, les termes exacts ne sont pas clairs et le potentiel acquéreur pourrait bien se voir payer une indemnité au Barça ou au joueur sous forme de prime alors que le contrat de Messi se termine en juin 2021.Si le cabinet américain KPMG estimait en avril la valeur marchande de Messi à 175 millions d'euros, une baisse du prix des joueurs est à prévoir dans les prochains mois - le CIES (Centre international d'études du sport) a tablé sur une baisse moyenne de 28%, si les championnats ne reprenaient pas d'ici fin juin. Même si les économistes Luc Arrondel et Jean-François Brocard soulignent la, et laissent entendre que le choc pourrait être moins important du côté des joueurs les plus cotés. Quant à la demande, les prix seront vraisemblablement tirés vers le bas par les gros comme les petits clubs qui doivent tous faire face à une pénurie de cash. Avec, notamment, le non-versement de certains droits TV et un manque à gagner en billetterie. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com