Lionel Messi a aussi des supporters pour le Ballon d'or
La campagne est lancée. Lionel Messi a vécu une très bonne soirée ce mercredi : un nouveau trophée, un 100 e but avec l’Inter Miami et quelques voix en plus pour la course au Ballon d’or. Si, contrairement à Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou bien Khvicha Kvaratskhelia, l’Argentin ne s’est pas prononcé publiquement sur la question, d’autres le font à sa place. Après Diego Simeone ce mardi, c’est au tour de Rodrigo De Paul et David Beckham de pousser pour un neuvième Ballon d’or .
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