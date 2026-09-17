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Lionel Messi a aussi des supporters pour le Ballon d'or
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 12:35
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Lionel Messi a aussi des supporters pour le Ballon d'or

Lionel Messi a aussi des supporters pour le Ballon d'or

La campagne est lancée. Lionel Messi a vécu une très bonne soirée ce mercredi : un nouveau trophée, un 100 e but avec l’Inter Miami et quelques voix en plus pour la course au Ballon d’or. Si, contrairement à Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou bien Khvicha Kvaratskhelia, l’Argentin ne s’est pas prononcé publiquement sur la question, d’autres le font à sa place. Après Diego Simeone ce mardi, c’est au tour de Rodrigo De Paul et David Beckham de pousser pour un neuvième Ballon d’or .

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