Linky : EDF et Engie se font taper sur les doigts

À Labastide-Rouairoux, on doit se frotter les mains. Comme dans beaucoup d'endroits en France, le village du Tarn est aux prises avec Enedis. Un mouvement « Stop Linky Tarn Sud » guerroie contre le compteur dit « intelligent », que le distributeur d'électricité pose à tour de bras (plus de 22 millions d'appareils sont déjà installés). La dangerosité supposée des ondes, les quelques accidents survenus lors de la pose ou encore la possibilité d'espionnage par une caméra sont quelques-uns des éléments mis en avant par ces associations. Elles viennent de recevoir le renfort d'un organisme très sérieux. La Commission nationale Informatique et libertés (Cnil) oblige EDF et Engie à mieux informer les consommateurs et à réduire le délai pendant lequel ils conservent les données collectées par le biais de Linky.L'avertissement est sérieux. La Cnil se fonde sur le RGPD (Règlement général européen sur la protection des données) pour délivrer cette mise en demeure, assortie d'éventuelles sanctions. Certes, explique la Cnil, EDF et Engie se conforment en grande partie au texte. Mais ces deux manquements doivent être résorbés, avant trois mois. Enedis, régulièrement accusé de tous les maux parce que la filiale d'EDF pose les compteurs, n'y est cette fois pour rien, pas plus que le compteur lui-même.Relevés très finsLes deux fournisseurs d'énergie sont visés parce qu'ils ne sont pas assez précis. Ils demandent à leurs clients de donner une...