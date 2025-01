Lingots, voitures et sacs de luxe: l'Etat vend aux enchères des biens saisis aux fraudeurs

Le ministère des Finances, à Paris, le 9 janvier 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Pyramide de lingots d'or, voitures de grand luxe, sacs Vuitton, montres Rolex et Patek, vaisselle Hermès: dans une grande salle du ministère des Finances, l'Etat a vendu aux enchères jeudi plus de 300 biens saisis chez des fraudeurs.

La vente a rapporté 3,7 millions d'euros, taxes comprise, pour une mise à prix d'un total de 2,4 millions, a précisé à l'AFP Stéphane Meijer, responsable des ventes des enchères du Domaine (DNID).

Les biens, saisis dans le cadre de 14 enquêtes de l'Onaf, le service anti-fraude des Douanes, étaient exposés depuis jeudi dans une salle de Bercy. Dans la cour, plusieurs voitures haut de gamme, dont une rarissime Porsche GT3 RS vert pomme, star de la vente. Mise à prix à 120.000 euros, elle est partie à 133.000 euros.

"Ce qui est vendu aujourd'hui sont les biens les plus exceptionnels, mais l'Etat procède à des ventes aux enchères presque tous les jours: en 2024, 160 millions d'euros sont ainsi rentrés dans les caisses de l'Etat", avait précisé Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics. "Ce n'est qu'une petite partie des saisies : en 2024, 1,3 milliard d'euros d'actifs ont été saisis".

L'opération a attiré 400 particuliers, venus dans l'espoir d'une bonne affaire, mais aussi 4.000 enchérisseurs en ligne.

En pleine disette budgétaire, le ministère a voulu donner une visibilité maximale à cette vente, organisée par les enchères du Domaine (DNID) et l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués).

"Tous ces objets ont été saisis dans le cadre d'enquêtes menées par l'Onaf, l'Office national anti-fraude. Concrètement, on a des gens qui devaient de l'argent au fisc. Les jugements ne sont pas encore passés, mais l'Agrasc nous confie ces objets pour les vendre", a expliqué Stéphane Meijer.

- "Le crime ne paie pas" -

Parmi les lots, 23 lingots d'or, des accessoires pour enfants, de la vaisselle Hermès, des haltères Vuitton, une trentaine de vélos électriques... "Les lingots appartiennent tous à la même personne", souligne Virginie Gentile, secrétaire générale de l'Agrasc.

"C'est la criminalité du haut du spectre, avec des faits d'escroquerie, de contrebande, de fraude fiscale. Celui qui va importer, par exemple, une très grande quantité de véhicules d'Allemagne et ne pas payer de TVA", précise le directeur de l'Onaf, Christophe Perruaux. "Notre obsession est de saisir, pour montrer que le crime ne paie pas".

Mais parfois, les enquêteurs sont déçus, "car ils tombent sur des contrefaçons", sourit Mme Gentile.

"On a soit des objets qui servent au blanchiment, l'or par exemple, ou achetés par les dirigeants de ces organisations criminelles qui blanchissent l'argent des autres", explique Christophe Perruaux.

Un sac Hermès Birkin s'est vendu plus de 19.000 euros, une paire de diamants 63.000 euros et une montre Patek Nautilus 100.000 euros.

"J'ai acheté une voiture, pour moi, je suis un passionné", a témoigné un acquéreur qui a souhaité garder l'anonymat. "Ils organisent cette vente ici pour énerver les trafiquants. Et puis la médiatiser comme ça, dans le ministère, c'est symbolique", s'amuse-t-il.

Dans la cour de Bercy, Damien découvre avec joie les options de la Porsche électrique qu'il vient d'acheter. "Avec les options, c'est une bonne affaire", conclut-il. Il n'en était pas sûr au moment où il a remporté l'affaire avec son enchère de 64.500 euros.

"On était venu pour les voitures, pour les revendre", racontent dépités Romain et Simon, deux trentenaires venus de Reims, "mais ça a trop monté, on a renoncé".

"La robe ? C'est pour la revendre", reconnaît un couple âgé, qui s'est offert une robe moulante en strass multicolore, siglée Philipp Plein, pour 210 euros. Pour eux, cette tentative est une première. "J'appelle ça l'effet Vinted", résume Stéphane Meijer.