Linda Caicedo aurait pu signer au Stade de Reims

Ça ne tient à rien.

Depuis le début du Mondial 2023, on n’a d’yeux que pour Linda Caicedo. La virtuose de la sélection colombienne ravit également le Real Madrid depuis février, considérée comme l’un des premiers grands phénomènes du football féminin à seulement 18 ans. La Cafetera aurait pourtant pu avoir un destin différent en rejoignant la France. Amandine Miquel, coach du Stade de Reims, s’est confiée à Ouest-France ce mardi en expliquant avoir suivi la jeune colombienne durant de longs mois. « On l’avait repérée il y a trois ans alors que les gens la découvrent aujourd’hui, clame-t-elle. On savait qu’elle aurait ce destin. On l’a découverte lors de ses matchs dans le championnat colombien. Elle a également participé à la Coupe du monde U20 au Costa Rica et à la Coupe du monde U17 en Inde. Elle a été performante lors de chacune de ces compétitions. »…

EL pour SOFOOT.com