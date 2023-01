Lina Boussaha : "Je n'aurais jamais imaginé jouer dans le même club que Ronaldo"

Cristiano Ronaldo n'est pas le seul à avoir rejoint Al-Nassr cet hiver. Le jour de la présentation en grande pompe du quintuple Ballon d'or, un autre transfert au sein du club saoudien était officialisé : celui de Lina Boussaha. La joueuse formée au PSG entend y relancer une carrière ralentie par les blessures, tout en étant en harmonie avec ses convictions religieuses.

"Avant, personne ne savait où était Al-Nassr. Maintenant, tout le monde sait que j'ai signé dans le même club que CR7 !"

Je pense avoir signé avant lui, même si je l'ai annoncé juste après parce que je n'avais pas encore reçu de photo officielle.Franchement, c'est une grosse fierté. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé jouer dans le même club que lui. Depuis toute petite, je suis une fanatique de Cristiano Ronaldo. J'imitais ses célébrations quand je marquais, j'avais une photo de lui en fond d'écran sur mon téléphone. Je pense qu'il va énormément nous apporter, et avoir la chance de vivre ça, c'est incroyable.C'est une source d'inspiration pour tout le monde. CR7, c'est la définition de l'acharnement, de l'abnégation, du travail invisible. Je l'ai vraiment pris comme exemple pour tout ce qui concerne l'éthique de travail, le, la motivation, l'hygiène de vie... Ce qu'il a accompli au fil des ans, c'est impressionnant.Il y a une grosse excitation. Les Saoudiennes de l'effectif n'en reviennent pas, elles vivent le truc à fond. On le voit affiché sur plein de panneaux publicitaires, partout. L'engouement est fou, mais ce n'est que le début, parce qu'il va forcément faire grandir le club, apporter de la visibilité. Avant, personne ne savait où était Al-Nassr. Maintenant, tout le monde sait que j'ai signé dans le même club que CR7 ! Au niveau de l'image et de l'attractivité, ce n'est plus du tout pareil. J'espère aussi que ça va mettre en lumière la section féminine.

Ultra fière de vous annoncer ma signatureà @AINassrFC De retour dans le monde du foot après 2 années difficiles ... #alnassr