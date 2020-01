Limoges : une explosion dans une maison fait quatre blessés

Nombreux sont les témoins qui attestent de la violence de la déflagration. Samedi matin, dans le secteur Carnot de Limoges, une explosion s'est produite dans une maison, à la suite d'une fuite de gaz, faisant quatre blessées, dont deux graves, a rapporté la préfecture de la Haute-Vienne. Ces deux individus ont été rapidement transportés en urgence absolue vers l'hôpital. Toutefois, leur pronostic vital n'est pas engagé. Plus légèrement blessées, les deux autres victimes ont également été hospitalisées.Les équipes cynophiles et de déblaiement doivent intervenir à l'intérieur des restes de la maison, qui a été littéralement soufflée par l'explosion, pour déterminer s'il y a d'autres victimes. Un périmètre de sécurité de 200 m2 autour de l'habitation a été mis en place par la police en raison de fuites de gaz résiduelles. Les riverains, sortis pour constater l'ampleur des dégâts selon France Bleu Limousin, ont reçu ordre de rester confinés chez eux.Une maison qui a disparuCertains témoins décrivent des « bouts de tuiles partout, des volets, et des fenêtres qui ont atterri sur les toitures des autres maisons », d'autres évoquent « une maison qui a littéralement disparu » et une explosion qui aurait abîmé la façade de la maison d'en face, précise Le Populaire du Centre. L'explosion s'est produite à 8 h 36, selon la préfecture, dans la rue de la Souterraine, près du centre-ville.