Limoges : un bébé meurt d'une méningite

Un bébé, dont l'âge et le sexe n'ont pas été précisés, est mort ce week-end après avoir été « pris en charge pour une infection invasive à méningocoque » à Limoges (Haute-Vienne), rapporte Le Populaire du Centre.Le nourrisson « a été pris en charge rapidement et n'a pas été en contact avec d'autres enfants », a complété le cabinet du préfet de la Haute-Vienne à France Bleu Limousin. « Le risque de transmission de la maladie est très faible », assure donc le préfet.Transmission par la salive« Il faut être face à face, la bactérie se transmet par les gouttelettes de la salive, elle ne résiste pas dans l'air », explique, de son côté, le docteur Matthieu Mechain de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine au Populaire du Centre.Le type de bactérie ayant infecté le nourrisson n'est pas encore connu des services de l'ARS. « Au-delà du traitement individuel, un traitement antibiotique a été administré pour prévenir la survenue de nouveaux cas : à l'entourage de l'enfant, aux professionnels de l'urgence et aux médecins de l'établissement », a précisé Matthieu Mechain.Une maladie à traiter très viteEn 2019, plusieurs associations avaient lancé l'alerte afin de mieux sensibiliser le public aux symptômes de la maladie, qui peut mener à un décès ou à de lourds handicaps. LIRE AUSSI > « Ma fille est morte d'une méningite en 24 heures » : une mère lance un manifesteLa méningite est une infection virale ou bactérienne des méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle peut se déclarer chez les enfants et les jeunes adultes, mais touche principalement les nourrissons de moins de 1 an. Les symptômes (fièvres, vomissements) ressemblent d'abord à ceux d'une gastro-entérite.La lumière et le bruit font aussi mal à la tête, la nuque est raide. Quelques heures après l'infection, l'apparition de « purpura fulminans » (des ...