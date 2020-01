Limogé par Monaco, Jardim ne se voit pas comme une «victime»

Même pendant la trêve de Noël, le Rocher monégasque a ses fissures. Éjecté il y a moins d'une semaine (et pour la deuxième fois en un peu moins d'un an et demi) du banc de l'AS Monaco, 7e de Ligue 1, le Portugais Leonardo Jardim ne sera donc pas aux commandes de l'équipe qui défie Reims en 32es de finale de la Coupe de France, ce samedi (15 heures). Rentré de quelques jours de congé, le tacticien lusitanien livre ses quatre vérités ce vendredi dans les colonnes de L'Équipe.C'est d'abord avec le sentiment du devoir accompli que Jardim s'appuie. Rappelé à la rescousse en janvier 2018 pour rectifier la catastrophique période Thierry Henry, il soutient que le club a été sauvé de la relégation. LIRE AUSSI > Ligue 1 : qui est Robert Moreno, le nouveau coach de Monaco ?Après un début de saison tronqué dû au recrutement tardif (« Nous avons mis à la poubelle la pré-saison, comme tout le monde le sait »), le bilan des 13 dernières sorties (26 points) plaide selon lui en sa faveur. « Sportivement, nous étions en situation d'atteindre l'objectif, à savoir le podium, estime le Portugais. S'il nous manquait des points, la responsabilité ne venait pas seulement du staff technique. C'est pour cela que je reste étonné par la décision qui a été prise à Noël... »«Je n'ai jamais senti que j'étais l'entraîneur de Petrov»Selon lui, même s'il ne se considère pas comme une « victime », celui qui a mené Monaco au titre en 2017 met en avant sa relation avec Oleg Petrov, le vice-président, successeur en février dernier de Vadim Vasilyev : « Sincèrement, de mon côté, je n'ai jamais senti que j'étais son entraîneur, confie encore Jardim. À ses yeux, j'ai toujours été l'entraîneur du président (NDLR : Dimitri Rybolovlev, que Jardim appelle Monsieur Dimitri) et peut-être de Vadim, avant. Lors de mon rendez-vous après Noël, Oleg m'a dit que c'était à sa demande que le président ...