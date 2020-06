Lillo-Guardiola, l'heure des retrouvailles

Dernier entraîneur de la carrière de joueur de Pep Guardiola en 2006, Juanma Lillo serait en passe d'être nommé adjoint du technicien catalan à Manchester City. Forcément, sur le papier, ça fait saliver. Voilà pourquoi.

" Le Barça n'a formé personne !!! "

Bourrasque en prévision

"Ce qui vous enrichit, c'est le jeu, pas le résultat.

Il est possible de se balader dans un vieux survêtement et de donner des leçons de style. Un jour de septembre 1996, quelques minutes après un match assez fou à Oviedo, Pep Guardiola file cogner à la porte du vestiaire local. Le Barça a beau s'être imposé (2-4) au bout d'une seconde période à six buts, rarement lesn'avaient autant eu à cavaler après le ballon. Alors, au moment où la porte s'ouvre, Guardiola n'hésite pas :À cet instant, Pep n'est encore qu'un type qui passe sa vie en short et avec des crampons scotchés au pied, mais au fond de lui, le Catalan est déjà un cannibale. Guardiola veut tout savoir, tout comprendre sur le jeu, alors il va se mettre à dévorer tout ce qu'il trouve et à rencontrer tous les hommes capables d'ouvrir son esprit.Il y aura Cappa, La Volpe, Menotti, Bielsa. Il y aura surtout Juanma Lillo, rencontré sur le bord d'une pelouse dans les Asturies et qui sera le dernier entraîneur de sa vie, au Mexique, chez les Dorados de Sinaloa, en 2006. Pourquoi ici ?, a un jour assuré Eliseo Martinez, membre du staff du club mexicain. Apprendre de Lillo, principalement, adepte du jeu de position, que celui qui fut l'adjoint de Sampaoli à Séville a un jour défini ainsi :Juanma Lillo, comme Menotti, comme Cruyff, comme Guardiola, est un coach qui souhaite voir ses équipes jouer et ses hommes avancer avec le ballon dans les pieds. Rien d'autre., soufflait-il dans une interview donnée au, en 2011.