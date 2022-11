Lille: un homme tente d'agresser un agent d'accueil de Pôle emploi avec un couteau

Interpellation à Lille d'un homme suspecté d'avoir tenté d'agresser avec un couteau un agent d'accueil de Pôle Emploi, après avoir appris qu'il était radié des listes de l'organisme ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un homme de 23 ans a été interpellé mercredi, suspecté d'avoir tenté d'agresser avec un couteau un agent d'accueil de Pôle Emploi, à Lille, après avoir appris qu'il était radié des listes de l'organisme, a-t-on appris jeudi auprès d'une source policière.

Mercredi matin, l'homme "se présente à l'accueil" d'une agence Pôle emploi située au sud-ouest de Lille. "Il apprend qu'il est radié" et "sort alors un couteau" puis "tente de porter des coups à l'agent d'accueil", sans y parvenir, a expliqué à l'AFP une source policière, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord.

La victime, âgée de 44 ans, réussit à éviter les coups, mais "dans un mouvement de recul, tombe au sol, et repousse l'individu avec ses pieds", avant de parvenir à "se réfugier dans une autre pièce", a poursuivi cette source.

Souffrant de "douleurs au niveau de l'épaule", mais "pas de blessures par arme blanche", la victime a été prise en charge par les secours.

Le mis en cause est lui "allé s'asseoir et a attendu l'arrivée de la police", qui l'a interpellé et placé en garde à vue, a-t-elle précisé.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est entretenu avec l'agent concerné pour lui témoigner "son entier soutien", ainsi qu'à ses collègues, "pris en charge par une cellule de soutien psychologique", a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

"Pôle emploi se portera partie civile dans cette affaire, comme c'est systématiquement le cas lorsqu'un agent est agressé", est-il précisé dans le communiqué.