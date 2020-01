Lille tombe à Dijon

par Samuel Martin (iDalgo)

En déplacement à Dijon pour le compte de la 20e journée, Lille pouvait s'emparer de la troisième place de la Ligue 1. Mais l'occasion est manquée puisque les Dogues se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Le DFCO a confirmé son invincibilité à domicile depuis la réception de Bordeaux le 24 août dernier. Malgré l'expulsion de Mendyl très tôt (21'), les Bourguignons marquent au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Julio Tavares (47'). Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à mettre en danger la défense des locaux et se sont également retrouvés réduits à 10 après le deuxième carton jaune de Soumaré (67'). Les Dijonnais respirent et prennent 4 longueurs d'avance sur le barragiste.