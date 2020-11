Lille : Sven Botman, le dernier chevalier

Arrivé au LOSC dans l'anonymat l'été dernier, Sven Botman est devenu en quelques semaines un titulaire indiscutable pour Christophe Galtier et est l'une des plus grosses révélations du début de saison à son poste.

AC MilanLille 05/11/2020 - 21:00 Ligue Europa Diffusion sur

Attention, machine. Et drôle de phénomène. Cent quatre-vingt-treize centimètres de hauteur, un physique de troisième ligne, un regard à la Frank Abbandando : Sven Botman est un type qu'on n'a pas forcément envie d'emmerder. C'est aussi ce que raconte son début d'aventure en France : le défenseur néerlandais, arrivé au LOSC fin juillet pour remplacer Gabriel, parti définitivement exploser à Arsenal, est un mec qui ne laisse rien passer, qui tourne à une dizaine de ballons récupérés par match, six interceptions en moyenne par rencontre, qui n'a pas raté le moindre tacle lors des cinq dernières copies qu'il a eu à rendre et qui est le joueur qui a dégagé le plus de ballons en Ligue 1 depuis le début de saison. A-t-il des failles ? Peu. Il a même délivré sa première passe décisive lors de la victoire lilloise à Prague (1-4). Ainsi, celui qui a débarqué dans un relatif anonymat cet été dans le Nord n'aura eu besoin que de quelques semaines pour mettre tout le monde d'accord sur son cas. À Milan, où le LOSC se déplace jeudi soir sans José Fonte, touché à l'œil lors d'un contact avec Memphis Depay dimanche soir, c'est vers