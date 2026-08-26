Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United

Le jackpot, messieurs, dames ! Avec seulement 23 matchs au compteur, dont huit petites titularisations, l’aventure entre Carlos Baleba et Lille n’a pas duré longtemps. Si le LOSC n’a pas assez profité d’un tel joyau dans son entrejeu , le joueur, lui, n’a pas vécu son passage dans le Nord comme un frein. Transféré à Brighton à l’été 2023, le Camerounais aujourd’hui âgé de 22 ans vient de s’engager avec Manchester United, contre la modique somme de 80 millions d’euros, pour entrer définitivement dans la cour des grands.

En attendant la vente de Bouaddi

Arrivé au domaine de Luchin en provenance de l’École de football des Brasseries du Cameroun, Baleba avait déjà rapporté 27 millions d’euros aux Dogues lors de son transfert vers les Seagulls . Cette fois, le club français va toucher 10 millions grâce à une malicieuse clause d’intéressement sur sa revente, spécialité d’Olivier Létang, d’après les informations de L’Équipe . En attendant les 100 patates du transfert d’Ayyoub Bouaddi, les Lillois réalisent un été plus que fructueux.…

EL pour SOFOOT.com