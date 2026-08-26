 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 09:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United

Lille se frotte les mains après le transfert de Baleba à Manchester United

Le jackpot, messieurs, dames ! Avec seulement 23 matchs au compteur, dont huit petites titularisations, l’aventure entre Carlos Baleba et Lille n’a pas duré longtemps. Si le LOSC n’a pas assez profité d’un tel joyau dans son entrejeu , le joueur, lui, n’a pas vécu son passage dans le Nord comme un frein. Transféré à Brighton à l’été 2023, le Camerounais aujourd’hui âgé de 22 ans vient de s’engager avec Manchester United, contre la modique somme de 80 millions d’euros, pour entrer définitivement dans la cour des grands.

En attendant la vente de Bouaddi

Arrivé au domaine de Luchin en provenance de l’École de football des Brasseries du Cameroun, Baleba avait déjà rapporté 27 millions d’euros aux Dogues lors de son transfert vers les Seagulls . Cette fois, le club français va toucher 10 millions grâce à une malicieuse clause d’intéressement sur sa revente, spécialité d’Olivier Létang, d’après les informations de L’Équipe . En attendant les 100 patates du transfert d’Ayyoub Bouaddi, les Lillois réalisent un été plus que fructueux.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des anciennes gloires argentines au soutien d'Infantino
    Des anciennes gloires argentines au soutien d'Infantino
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:43 

    Pas ca Javier, pas aujourd’hui, après tout ce que tu as fait… Alors que Samuel Eto’o s’était récemment rangé du côté de Gianni Infantino, Javier Pastore et Zanetti et Esteban Cambiasso, trois anciennes gloires du foot argentin ont elles aussi décidé d’apporter ... Lire la suite

  • Deux Français dans l’équipe type de Premier League
    Deux Français dans l’équipe type de Premier League
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:30 

    Timing étonnant. Alors que la saison 2026-2027 de Premier League a commencé, le championnat anglais a décidé de remettre les prix de l’exercice précédent. Pas de retard pour Rayan Cherki , qui, pour sa première année sous le maillot de Manchester City, s’est fait ... Lire la suite

  • Nantes va se débarrasser d'un déserteur
    Nantes va se débarrasser d'un déserteur
    information fournie par So Foot 26.08.2026 09:16 

    Mustafa Mohamout. L’attaquant égyptien, pourrait rejoindre dans les prochains jours le club turc de Konyaspor . L’Équipe indique que Mohamed devrait rapporter 1 million d’euros à son employeur canari. L’international égyptien quitte un club nantais avec lequel ... Lire la suite

  • Premier League : le Camerounais Carlos Baleba transféré à Manchester United
    Premier League : le Camerounais Carlos Baleba transféré à Manchester United
    information fournie par France 24 26.08.2026 07:10 

    Le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba a été transféré de Brighton à Manchester United contre environ 75 millions d'euros.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank