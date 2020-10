Lille sauve l'honneur de la patrie à Prague

Sur la pelouse d'un Sparta Prague rapidement réduit à dix, Lille a fait le job ce jeudi soir (1-4). Seul club français à s'imposer en coupe d'Europe cette semaine, le LOSC, porté par un immense Yaz?c?, a ainsi prolongé sur la scène européenne son début de saison quasi parfait.

Sparta Prague 1-4 Lille

David et Ikoné en éclaireurs

Un cachou dans la lulu, une tête piquée et un but plein d'opportunisme au sortir d'une perte de balle tchèque aux abords de la surface : en trois actions, Yusuf Yaz?c?, grand bonhomme lillois de la soirée, a non seulement conforté Christophe Galtier dans son choix de revoir ses plans et de le titulariser. Mais aussi pulvérisé son maigre total de buts de la saison passée (1), pallié à l'inefficacité tenace de Jonathan David, mis définitivement derrière lui sa grave blessure de l'an dernier et porté le LOSC vers un succès logique sur la pelouse du Sparta Prague ce jeudi soir (1-4). Le premier depuis treize match pour un club français sur la scène européenne.Désireux d'entretenir la dynamique du début de saison et du derby de dimanche, Christophe Galtier change contre toute attente de programme. Du onze ayant désossé Lens, seuls cinq joueurs de champ sont ainsi reconduits. Ce qui ne change pas en revanche, c'est ce 4-4-2 des familles, la maladresse chronique de Jonathan David, incapable de cadrer dans les six mètres sur ce centre de la droite de Pied (1), et l'allant nordiste, symbolisé par ces quatre frappes dans les 120 premières secondes. Dont trois pour le seul Ikoné, systématiquement contré dans la surface sur ces services en retrait