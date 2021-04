Lille s'offre le PSG et prend l'avantage dans la course au titre

Dans le dur face aux gros cette saison en Ligue 1, le PSG s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis face à une belle équipe du LOSC. Rapidement devant grâce à Jonathan David, les Dogues frappent un grand coup et reprennent l'avantage dans la course au titre. Quatre jours avant le Bayern, Paris a affiché de nombreuses limites et Neymar a été exclu en fin de match.

Paris Saint-Germain 0-1 Lille

David, buteur sur une jambe

Qu'elle semble loin, la victoire convaincante du PSG face à l'OL à Décines... La fin du calvaire face aux gros, pouvait-on penser alors. Sauf que même pas deux semaines plus tard, ce succès n'est déjà plus qu'un lointain souvenir tant les ouailles de Mauricio Pochettino ont une nouvelle fois affiché leurs limites face aux Dogues. Punis par un but de Jonathan David, découpé un instant plus tard par Gueye, les Rouge et Bleu ont ensuite manqué de tranchant et Neymar a encore dégoupillé pour son retour. À quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, voilà les champions de France qui n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Et ce n'est que logique.Une rencontre qui aurait peut-être pris une tout autre tournure, si Neymar avait réussi son geste acrobatique sur le service de Di María (7). Les offensifs de la capitale combinent, et le Brésilien peut mettre Mbappé sur orbite pour une frappe croisée sortie avec classe par Maignan (15). Mais pour l'heure, ce sont plutôt les cartons qui pleuvent et le duo Paredes-Gueye s'offre un combo sur une action où Jonathan David a peut-être laissé sa cheville. Touché sans couler, le Canadien prend tout de même le temps de glacer le Parc des Princes en boitant après une chevauchée de Jonathan Ikoné. Plein de confiance, Maignan se fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com